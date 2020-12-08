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Филиппинца оштрафовали на 3500 долларов за 8-секундное нарушение карантина

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:53

На Тайване гражданину Филиппин выписали штраф в 100 тыс. тайваньских долларов (около 3500 долларов) за то, что он на восемь секунд покинул номер отеля, в котором находился на карантине, пишет CNA.

Мужчина вышел в коридор, чтобы положить вещь у двери другого номера — в нем находился его друг, которого также поместили на карантин. Однако прокрасться незаметно ему не удалось, филиппинца засекли по камерам видеонаблюдения. Сотрудники гостиницы сообщили об этом местным властям.

Карантинные отели на Тайване стали крайне востребованы в конце ноября — начале декабря. Причина этому — возвращение рыбаков в порт города. Сейчас в таких гостиницах на изоляции находятся 3859 человек.

Среди других государств Азии Тайвань принимает наиболее мягкие меры по сдерживанию пандемии. Власти ни разу не вводили строгие ограничения и не нарушали гражданские свободы, как, например, в соседнем Китае. По последним данным университета Джонса Хопкинса, на 23 млн населения на острове зарегистрировано всего 718 случаев заражения и семь смертей от COVID-19.

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