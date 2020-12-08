В Великобритании первым мужчиной, которого вакцинировали от коронавируса, стал Уилльям Шекспир

В Великобритании началась кампания по вакцинации против COVID-19, пишет Би-би-си. Первой прививку получила 90-летняя британка Маргарет Кинан, а первым мужчиной, которого вакцинировали, стал 81-летний Уилльям Шекспир из графства Уоркшир.

«Это очень почетно — быть первым человеком, привитым от COVID-19, и лучший подарок ко дню рождения (через неделю британке исполнится 91 год. — Прим. ред.). Это значит, что в новом году я наконец смогу видеться с родными и друзьями. Ведь почти весь прошедший год я провела в одиночестве», — сказала Кинан. Шекспир поблагодарил персонал больницы за профессионализм и внимание к пожилым людям.

Первая партия вакцины Pfizer, которую закупило британской правительство, составляет 800 тыс. доз (на одного человека нужно две дозы). В общей сложности страна приобрела 40 млн доз на 20 млн человек. В первую очередь вакцинировать будут людей старше 80 лет, а также работников медицинских учреждений и социальных служб. Эффективность вакцины Pfizer оценивается на 95%.

2 декабря Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. В России на сегодняшний день зарегистрировано две вакцины. По словам президента, в ближайшее время количество выпущенных доз вакцины «Спутник V» достигнет двух миллионов.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ситуацию с COVID-19 можно сделать управляемой к ноябрю 2021 года. К тому времени должно быть вакцинировано 70% россиян.