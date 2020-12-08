Полуфинал Burn Tour пройдет онлайн 17 декабря

17 декабря пройдет полуфинал третьего всероссийского Burn Tour. В нем встретятся участники конкурса #BURNHUB, которых выбрали по итогам регионального онлайн-голосования.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, прямой эфир выступлений можно будет посмотреть в официальном сообществе BURN «ВКонтакте». Вместе с молодыми музыкантами на одной сцене выступят менторы проекта — «Лауд», Saluki и Romsta.

Главная задача #BURNHUB формулируется так: найти и поддержать самых оригинальных и одаренных молодых артистов со всей страны; дать шанс любому желающему заявить о себе и вывести карьеру на новый уровень. В этом году расширились жанровые рамки конкурса: кроме рэперов в нем принимают участие диджеи и граффитчики.

Лучшие рэпер и диджей смогут подписать контракт на участие в Burn Tour 2021. А художник разработает креативный проект по декорации шоу следующего года и получит за это гонорар.