«Время обнимать и уклоняться от объятий»: Уральская индустриальная биеннале объявила своих кураторов

Кураторами шестой Уральской индустриальной биеннале, которая пройдет осенью 2021 года, станут восемь специалистов. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы выставки.

Архитектор Ассаф Киммель вместе с кураторами Кунстхалле Баден-Бадена Чалой Илэке и Аднаном Йылдызом займутся основным проектом биеннале. Он будет вдохновлен трудами финского архитектора Юхани Палласмаа.

«Наша концептуальная заявка основана на простой идее соединения наших рук с нашими глазами на социально дистанцированной планете, соединенной цифровыми средствами. Мы чувствуем необходимость переосмыслить то, каким образом мы касаемся, общаемся через прикосновение и трансформируемся через прикосновение», — рассказывают берлинские специалисты.

Публичную программу биеннале будут курировать Дмитрий Безуглов, Дарья Маликова и Валентина Ануфриева. Они организуют, в частности, лекционные циклы, кинопоказы, музыкальную и театральную программы — некоторые события пройдут в онлайн-формате.

Художник Владимир Селезнев станет ответственным за уральские арт-резиденции. В этом году местом реализации site-specific-работ художников может стать любой город Урала — кураторы выберут самый интересный с точки зрения индустриального контекста населенный пункт.

К городам — участникам программы запустят регулярные маршруты. Благодаря им гости биеннале смогут увидеть работы художников арт-резиденций. Также с ними можно будет познакомиться в цифровом архиве проекта, который курирует искусствовед Елизавета Южакова.