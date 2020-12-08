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Фронтмен «Чиж и Ко» Сергей Чиграков собирает деньги на ремонт «Театра Села»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:00

Лидер рок-группы «Чиж и Ко» Сергей Чиграков начал сбор денег для помощи детскому «Театру Села» — единственному в России частному сельскому театру, основанному выпускником ГИТИС Глебом Даниловым. Кампания появилась на сайте Planeta.ru.

Музыкант разместил на портале видеообращение. В нем он рассказывает о театре, в котором занимаются более 200 детей из села Льва Толстого в Калужской области. Чиграков призывает помочь собрать средства на ремонт здания, в котором базируется творческий центр.

«Мы решили, что в это непростое время, когда бушует коронавирус, надо помогать тем, кто действительно нуждается в помощи. Поэтому этот сбор посвящён не нашей группе, а нашим друзьям — небольшому детскому театру в селе Льва Толстого в Калужской области», — отметил Чиграков.

«Театр Села» открылся в 2015 году. В прошлом году центру удалось выкупить здание, однако денег на ремонт не хватило — половина помещений осталась в аварийном состоянии. Краудфандинговый сбор позволит артистам расширить пространство для занятий, увеличить зрительский зал до 60 мест, а также открыть раздевалку.

После ремонта «Театр Села» надеется показывать больше спектаклей, а также организовывать гастроли различных коллективов. «Если мы сделаем реконструкцию, то будущее у нас есть!» — считает основатель театра Глеб Данилов.

«Моя миссия в этом проекте — сделать село интересным. Я считаю, что новый ренессанс наступит непременно в глубинке. У нас удивительная команда, есть желание жить и творить в селе, не хватает только средств на строительство», — говорит он.

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