Релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time перенесли на март 2021 года

До сих пор релиз обновленной версии ожидался 21 января 2021 года. Однако теперь игра планируется к выпуску 18 марта.

Ремейк игры Prince of Persia: The Sands of Time выйдет на два месяца позже, чем было объявлено в сентябре. Об этом сообщила компания-разработчик Ubisoft на своей странице в фейсбуке.

Что стало причиной переноса, не сообщается. Возможно, компания столкнулась с трудностями из‑за пандемии коронавируса: в публикации отмечается, что 2020 год был не похож ни на один другой.

В Ubisoft подчеркнули, что им было сложно принять решение о переносе. Тем не менее там уверены, что дополнительное время пойдет ремейку Prince of Persia: The Sands of Time только на пользу.

«Спасибо за ваши терпение и поддержку Prince of Persia. Надеемся, что в этот праздничный период вы будете здоровы и в безопасности», — пишут разработчики.

Оригинальная игра вышла в 2003 году и получила отличные отзывы за удобный геймплей, хорошую графику и интригующий сюжет. Ремейк будет доступен для ПК, а также для консолей PlayStation 4 и Xbox One.