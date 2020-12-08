Новый альбом «Касты» выйдет 11 декабря

Новый альбом группы «Каста», который получил название «Чернила осьминога», выйдет в пятницу, 11 декабря. Об этом в инстаграме написал Влади. Там же он показал обложку пластинки.
«Это будет неслыханный триумф юго-восточной ветви русского рэпа. Ну или типа того», — говорили участники группы.
Они добавляли, что «забронировали пару небольших стадионов» в Москве и Петербурге на апрель 2021 года: «Вот там мы вам покажем новый альбом и там мы сделаем с вами что‑то невообразимо невероятное».
Треклиста альбома пока нет. На сегодняшний день известна только одна песня, которая вошла в альбом, — «Любой дурак».
Год назад «Каста» выпустила четвертый по счету студийный альбом «Об изъяне понятно». До этого пластинка выходила в 2017 году, а перед ней — в 2008 году.
Также в прошлом году Влади из «Касты» выпустил четвертый сольный альбом «Другое слово» (послушать его можно здесь). О создании своей пластинки он говорил так: «Я жил, как и все мы, в стране, которая участвует в двух военных конфликтах. В стране, в которой власть не уважает граждан».
В октябре «Афиша Daily» взяла интервью у рэпера. В нем он рассказал и о новом альбоме, и о жизни в России.