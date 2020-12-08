Новый альбом «Касты» выйдет 11 декабря

Новый альбом группы «Каста», который получил название «Чернила осьминога», выйдет в пятницу, 11 декабря. Об этом в инстаграме написал Влади. Там же он показал обложку пластинки.

«Это будет неслыханный триумф юго-восточной ветви русского рэпа. Ну или типа того», — говорили участники группы.

Они добавляли, что «забронировали пару небольших стадионов» в Москве и Петербурге на апрель 2021 года: «Вот там мы вам покажем новый альбом и там мы сделаем с вами что‑то невообразимо невероятное».