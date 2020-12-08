Путин подписал закон об удаленке: он запрещает снижать оклад сотрудникам и нарушать их личное время

Президент Владимир Путин подписал закон о дистанционной работе. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Поправки в Трудовой кодекс определяют типы удаленной занятости (постоянная, временная и комбинированная), регламентируют порядок работы сотрудников на удаленке, а также вводят обязанности для работодателей в условиях этого режима.

Согласно документу, перевод на временную удаленку возможен на срок не более шести месяцев и не может стать основанием для снижения зарплаты. Работодатель обязан обеспечить сотрудника необходимым софтом, оборудованием или оплатить аренду таких устройств. Расходы на связь и интернет также компенсирует работодатель.

Еще в законе закреплено право работника на личное время. Любое нарушение личного времени может рассматриваться как сверхурочная работа, которая должна быть оплачена.

Если удаленный работник не выходит на связь с работодателем в течение двух рабочих дней, это может стать поводом для увольнения. Также уволить могут, если сотрудник изменит местонахождение и станет хуже выполнять свои обязанности из‑за этого.