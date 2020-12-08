В Кировской области построили хижину Шрэка посреди дендрария

Строительство заняло полтора года. Команда постаралась в точности воспроизвести интерьер и внешний облик болотной хижины. Единственное заметное отличие — рядом с домиком нет болота.

В городе Советск Кировской области на территории дендрологического сада построили копию дома Шрэка. Видео с процессом создания объекта можно посмотреть на ютьюбе .

В хижине есть настоящая дровяная печь, а рядом с жилищем Шрэка расположили его знаменитый туалет.

Ранее в Snapchat появился фильтр Cartoon, который делает человека в кадре похожим на персонажа мультфильма Disney. С ним можно снимать как фото, так и видео.