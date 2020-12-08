В США умер легендарный летчик Чак Йегер (полное имя — Чарлз Элвуд Йегер), который первым в истории превысил скорость звука. Об этом в твиттере написала его жена Виктория.

Йегер скончался 7 декабря, в 21.00 по местному времени (8 декабря, в 5 утра по московскому), ему было 97 лет. Причина смерти летчика не уточняется.

«С глубокой скорбью должна сказать, что генерал Чак Йегер, бывший любовью моей жизни, скончался сегодня, около 9 часов вечера. Он прожил невероятную жизнь и стал величайшим пилотом Америки. Его наследие — сила, приключения и патриотизм — останутся в памяти навсегда», — написала Виктория Йегер.