перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Замглавы «Победы» уволили после акции в поддержку Артема Дзюбы 16:01
Google запустил в России подписку на приложения и игры 15:35
Вышел третий фильм проекта об отечественной музыке «Поток». Он посвящен Александру Гудкову 15:09
Япония начнет развивать ИИ-сервисы для знакомств. Так в стране хотят повысить рождаемость 15:02
Condé Nast В Эрмитаже 9 декабря откроется выставка фотографа моды Сесила Битона
В Эрмитаже 9 декабря откроется выставка фотографа моды Сесила Битона 14:44
Гвен Стефани выпустила новую песню «Let Me Reintroduce Myself» 14:30
Умер летчик Чак Йегер — первый человек, превысивший скорость звука 14:02
Власти Москвы потратят 60 млн рублей на функцию распознавания людей по силуэтам 13:52
«Сибур»: Кирилл Шамалов действительно получил 3,8% акций компании за 100 долларов 13:08
«Форум по социальной работе, ориентированной на клиента» Вышла книга для детей и подростков «Если родители употребляют наркотики»
Вышла книга для детей и подростков «Если родители употребляют наркотики» 13:07
«Проект»: у Путина два одинаковых кабинета в Сочи и Подмосковье, чтобы никто не знал, где он 13:02
Создатель «Хода королевы» экранизирует «Камеру обскура» Набокова. В главной роли — Аня Тейлор-Джой 12:21
В России за три года на треть снизился спрос на живые елки 12:10
В России выявили 26 097 новых случаев коронавируса 11:28
Наталья Водянова исследует Россию вместе со своими детьми в новом сериале «Русские каникулы» 11:17
«Яндекс» «Яндекс» добавил «Навигатор» в «Карты»
«Яндекс» добавил «Навигатор» в «Карты» 10:50
Исследование: для 54% россиян 31 декабря станет рабочим днем 10:32
Ученые доказали, что умные колонки способны подслушивать набор текста на смартфоне 10:10
Камчатец разработает компьютерную игру о коренных жителях полуострова 9:35
Брейк-данс и серфинг войдут в программу летней Олимпиады в 2024 году 8:45
Отключить рекламу

Умер летчик Чак Йегер — первый человек, превысивший скорость звука

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:02

В США умер легендарный летчик Чак Йегер (полное имя — Чарлз Элвуд Йегер), который первым в истории превысил скорость звука. Об этом в твиттере написала его жена Виктория.

Йегер скончался 7 декабря, в 21.00 по местному времени (8 декабря, в 5 утра по московскому), ему было 97 лет. Причина смерти летчика не уточняется.

«С глубокой скорбью должна сказать, что генерал Чак Йегер, бывший любовью моей жизни, скончался сегодня, около 9 часов вечера. Он прожил невероятную жизнь и стал величайшим пилотом Америки. Его наследие — сила, приключения и патриотизм — останутся в памяти навсегда», — написала Виктория Йегер.

Йегер — летчик-ас, сбивший больше десяти самолетов во время Второй мировой войны (пять из них — за день). Он вошел в историю как человек, впервые превысивший скорость звука на экспериментальном самолете Bell X-1 14 октября 1947 года.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Трое
Любовный треугольник Анны Меликян с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
трагикомедия
Неадекватные люди-2
Продолжение самой нестыдной отечественной романтической комедии десятых
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить