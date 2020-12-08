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Создатель «Хода королевы» экранизирует «Камеру Обскура» Набокова. В главной роли — Аня Тейлор-Джой

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:21

Шоураннер «Хода королевы» Скотт Фрэнк рассказал, что планирует снять экранизацию романа Владимира Набокова «Камера Обскура» (английское название — Laughter in the Dark) с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Об этом он сообщил подкасту The Watch.

Фрэнк заявил, что надеется привлечь к работе над фильмом команду, которая работала с ним над «Ходом королевы» (Тейлор-Джой сыграла там главную роль). Он также сказал, что собирается сделать картину выдержанной в стилистике наура, а также создать «фильм в фильме». Однако сроки и остальной каст Фрэнк не обозначил.

«Это будет очень мерзкий, но замечательный триллер», — сказал режиссер «Хода королевы».

Оригинальный роман Набокова рассказывает историю искусствоведа Кречмара, влюбляющегося в молодую девушку Магду (ее-то и сыграет Тейлор-Джой). Героиня, однако, изменяет ему со своим любовником Горном, а сам Кречмар слепнет. В английской версии имена персонажей изменены. Сам Набоков не любил этот роман и называл его своей худшей (но тем не менее прибыльной) книгой.

Фрэнк заявил, что также работает над созданием сериала «Сэм Спейд», в котором, как он надеется, сыграет Клайв Оуэн. Это шоу расскажет об одноименно персонаже — детективе из «Мальтийского сокола». В версии Фрэнка Спейд — шестидесятилетний экспат, живущий на юге Франции. Запланировано шесть серий.

В конце ноября «Ход королевы» стал самым просматриваемым мини-сериалом на Netflix. Рецензию на сериал можно прочитать здесь.

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