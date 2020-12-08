В России за три года на треть снизился спрос на живые елки

Заготовка новогодних елей в России снизилась на 30%. Это связано с повышением экологической сознательности россиян, сообщает ТАСС.

Представители «Рослесинфорга» пояснили, что россияне стали покупать меньше елок и хвойных лап на новогодние праздники. Это еще объясняется тем, что люди экономят на праздничных покупках и не хотят тратить время и силы на утилизацию живого растения. У некоторых к тому же есть аллергия на хвою.

Больше всего деревьев поставляют из Кемеровской, Сахалинской, Новгородской областей, Татарстана и ХМАО. Хвойные лапы заготавливают в Магадане. Производство новогодних растений приносит государству более шести млн рублей ежегодно.

Запасы ели в стране составляют 9,9 млрд кубических метров. Они располагаются на площади 76,6 млн гектаров. Это в два раза больше Японии и сравнимо с территорией всей Турции.

Ранее Delivery Club совместно с сервисом «Елки от Варламова» запустил доставку новогодних деревьев. Пользователи могут заказать настоящие пихты Фрейзера разных размеров. Эти деревья знакомы многим по голливудским фильмам.