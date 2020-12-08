Наталья Водянова исследует Россию вместе со своими детьми в новом сериале «Русские каникулы»

На стриминг-сервисе Premier в 2021 году пройдет премьера документального сериала Натальи Водяновой «Русские каникулы». В рамках шоу топ-модель вместе со своими детьми Лукасом, Виктором и Невой будет путешествовать по России, рассказали «Афише Daily» представители проекта.
Продюсером и шоураннером проекта стал журналист Михаил Зыгарь, сопродюсером — создательница «Орал и решки» Нателла Крапивина, а Водяновой принадлежит идея сериала. Снимет шоу продакшн «Амурские волны».
Сериал будет посвящен возвращению Водяновой в Россию. Модель попытается увидеть страну глазами своих детей, которые утратили связь с Россией и выросли в Европе. Вместе с 13-летним Виктором, 14-летней Невой и 18-летним Лукасом Наталья Водянова отправится в путешествие по Кавказским горам, а затем поедет на русский Север.
«Я родилась и выросла в России. Вместе с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца», когда мы по всей стране открывали детские игровые парки, мне посчастливилось побывать во многих удивительных уголках нашей родины, познакомиться с добрыми и глубокими людьми, и я хочу, чтобы мои дети также узнали и полюбили мою страну», — заявила Водянова.
Первые четыре серии посвящены российскому югу — Сочи, Адыгее, Пятигорску, Северной Осетии. В северной части страны Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.
«Участники экспедиции едут не только за красивыми видами и традициями регионов, но и за ответами на сложные вопросы — например, о похищениях невест на Кавказе или трагедии в Беслане», — уточняют представители проекта.