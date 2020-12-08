Исследование: для 54% россиян 31 декабря станет рабочим днем

У 54% работающих жителей России 31 декабря станет полноценным рабочим днем. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Порядка 33% респондентов указали, что для них 31 декабря совершенно точно будет рабочим днем, 36% опрошенных отметили, что выходить им на работу или нет, решит работодатель, а еще 31% в этот день работать не будут вообще.

Премию за работу 31 декабря получат 7% жителей России, а угощения от работодателей — всего 2%.

Для 41% утешением будет тот факт, что в предпраздничный день они смогут заработать больше, чем обычно. 20% респондентов будут трудиться неполный рабочий день, 13% даже рады, что им придется работать, потому что не хотят принимать участие в предновогодней подготовке. Еще 10% опрошенных не прочь отпраздновать Новый год с коллегами.

При этом 25% россиян готовы договориться с начальством и отработать 31 декабря в другой день — но отдыхать перед Новым годом. Отпуск готовы взять 13% респондентов, а 10% собираются отпроситься на удаленную работу из дома. 8% могут взять больничный для того, чтобы получить выходной, а 5% готовы пойти сдавать донорскую кровь.

В исследовании приняли участие более 3,6 тысяч россиян старше 18 лет. Опрос проводился в декабре.

Выходным днем 31 декабря 2020 года уже сделали в Костромской, Волгоградской, Томской областях, Чувашии, Белгородской, Курской, Владимирской и Мурманской областях, а также в Крыму, Ставропольском крае и Татарстане.