Камчатец разработает компьютерную игру о коренных жителях полуострова

На Камчатке представят проект компьютерной игры о коренных жителях полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Игру о народах, населяющих полустров, представит житель Камчатки Кирилл Косыгин на ежегодном форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Проект, который собирается представить Косыгин, называется «Эмэмкут, оживляя легенды». Это будет образовательная компьютерная игра, в которой будет собрана вся информация о корякском народе.

Как утверждает сам Косыгин, она будет полезна, в первую очередь, тем, кто интересуется культурой коряков.

«Нельзя гнать ребенка в тундру, если он уже привык к другому образу жизни. Более педагогично было бы воспитывать детей, разговаривая на их языке. И теперь любому заинтересованному в культуре коряков человеку больше не надо будет изучать сотни разрозненных материалов. Все будет в одном месте», — заявил Косыгин.

Организует форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Федеральное агентство по делам молодежи. Участники, представившие проекты, имеющие социальную значимость, могут рассчитывать на грант суммой до 1,5 млн рублей.