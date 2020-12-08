В Таганроге обокрали «самолет Судного дня», разработанный специально для ядерной войны

В Ростовской области, на территории аэродрома «Таганрог-Южный» неизвестные обокрали так называемый «самолет Судного дня» — уникальное воздушное судно Ил-80, разработанное в СССР для управления войсками в случае ядерной войны. Об этом сообщили РИА «Новости» и «Рен-ТВ».

Из самолета вынесли радиоаппаратуру: 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же блоков. По словам специалистов аэропорта, злоумышленники проникли в грузовой люк судна. Преступление было совершено после 26 ноября — тогда на Ил-80 завершились работы по смазке шасси.