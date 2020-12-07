Умер режиссер Александр Гордон. Он учился у Михаила Ромма и работал с Андреем Тарковским

На 89-м году жизни скончался режиссер и сценарист Александр Гордон. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Гордон известен по совместной работе с Андреем Тарковским — он выступал режиссером дубляжа в фильмах «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Кинематографисты были знакомы со студенческих лет, они вместе учились во ВГИКе в мастерской Михаила Ромма.

За свою карьеру Гордон снял более десяти картин, в их числе — художественные ленты «Сегодня увольнения не будет», «Последняя ночь в раю», «Футболист», «Сергей Лазо» и документальный фильм «Встреча с духоборцами Канады».

В последние годы режиссер занимался написанием книг. В 2006 году он издал свою первую работу — «Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском». Позднее под его авторством вышли еще два произведения: «Венгерская летающая рюмка» и «Тучерез, или Невероятное вероятно».