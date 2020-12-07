В Австралии серфер пережил нападение акулы. Он сам доплыл до берега, несмотря на серьезную травму

В Австралии белая акула серьезно ранила серфера, однако ему удалось в одиночку доплыть до берега и спасти свою жизнь. Об этом сообщает The Guardian.

29-летний парень рассказал, что акула атаковала его около острова Кенгуру у южного побережья Австралии. Он сидел на доске, как вдруг что‑то врезалось в его левый бок. По ощущениям это было похоже на удар при столкновении с грузовиком, рассказывает серфер.

«Акула укусила меня за спину, ягодицу и локоть и оторвала кусок доски. Я мельком увидел ее, которая она уже отпустила меня, после чего быстро исчезла», — добавил он.

После нападения серфер смог самостоятельно доплыть до берега и пройти еще 300 метров в поисках помощи. На парковке он встретил людей, они вызвали ему скорую помощь. Приехавшие медики стабилизировали состояние пострадавшего, при этом все это время он находился в сознании. Затем его отвезли в больницу.

Уже из больницы серфер написал письмо, в котором поблагодарил всех, кто помог ему. «Я чувствую себя невероятно везучим и надеюсь, что смогу полностью восстановиться», — написал он.