Актриса и режиссер Рената Литвинова заразилась коронавирусом. Об этом она написала у себя в инстаграме.
По ее словам, заболевание проявилось, как только она завершила монтаж видео, в котором учителя, врачи и народные артисты рассказывают о том, как переживают пандемию.
«Едва завершив монтаж разговора, как важно беречь друг друга, я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых — за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных», — говорится в посте Литвиновой.
В России, по данным оперштаба, с начала пандемии зарегистрировали почти 2,5 млн пациентов с COVID-19. За последние сутки коронавирусом заболели больше 28 тыс. человек.