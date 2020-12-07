Актриса и режиссер Рената Литвинова заразилась коронавирусом. Об этом она написала у себя в инстаграме.

По ее словам, заболевание проявилось, как только она завершила монтаж видео, в котором учителя, врачи и народные артисты рассказывают о том, как переживают пандемию.

«Едва завершив монтаж разговора, как важно беречь друг друга, я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых — за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных», — говорится в посте Литвиновой.