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Минкульт поддержал идею создать премию имени Ирины Антоновой

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:45

Министерство культуры поддержало идею создать премию имени Ирины Антоновой за достижения в развитии музейного дела. Об этом сообщило РИА «Новости».

С таким предложением выступил ранее директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. В Минкульте пообещали подумать о реализации идеи и в будущем учредить премию.

«Это прекрасная и актуальная инициатива. В настоящее время Минкультуры России совместно с с ГМИИ им. А. С. Пушкина прорабатывает комплекс мероприятий, направленных на увековечивание памяти Ирины Александровны Антоновой, и создание премии ее имени станет одним из направлений этой работы», — заявили в ведомстве.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова ушла из жизни на прошлой неделе в возрасте 98 лет. Причиной смерти президента ГМИИ имени Пушкина стал коронавирус.

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