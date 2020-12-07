Кид Кади анонсировал новый альбом «Man on the Moon III: The Chosen»

Свою последнюю пластинку «Kids See Ghosts» Кид Кади выпустил в 2018 году в коллаборации с Канье Уэстом. В 2019-м рэпер сообщил, что готовит к выпуску новый альбом «Entergalactic» и одноименный мультсериал для взрослых на Netflix. Релиз и премьера планировались на 2020 год, однако пока этого не произошло.

Недавно у артиста вышло несколько синглов, в числе которых совместный с Эминемом «The Adventures of Moon Man & Slim Shady» и Селеной Гомес «A Sweeter Place».