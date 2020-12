Кид Кади анонсировал новый альбом «Man on the Moon III: The Chosen»

Американский рэпер Кид Кади анонсировал выход своего нового альбома «Man on the Moon III: The Chosen». Релиз состоится в пятницу, 11 декабря.

Это третья — и заключительная — часть трилогии артиста, которая началась в 2009 году с дебютной пластинки «Man on the Moon: End of Day» и продолжилась релизом 2010-го «Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager».