Кид Кади анонсировал новый альбом «Man on the Moon III: The Chosen»

Американский рэпер Кид Кади анонсировал выход своего нового альбома «Man on the Moon III: The Chosen». Релиз состоится в пятницу, 11 декабря.
Это третья — и заключительная — часть трилогии артиста, которая началась в 2009 году с дебютной пластинки «Man on the Moon: End of Day» и продолжилась релизом 2010-го «Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager».
В новый альбом войдут 18 треков, в том числе фиты с фолк-рок-певицей Фиби Бриджерс, рэпером Skepta и покойным Pop Smoke.
Свою последнюю пластинку «Kids See Ghosts» Кид Кади выпустил в 2018 году в коллаборации с Канье Уэстом. В 2019-м рэпер сообщил, что готовит к выпуску новый альбом «Entergalactic» и одноименный мультсериал для взрослых на Netflix. Релиз и премьера планировались на 2020 год, однако пока этого не произошло.
Недавно у артиста вышло несколько синглов, в числе которых совместный с Эминемом «The Adventures of Moon Man & Slim Shady» и Селеной Гомес «A Sweeter Place».