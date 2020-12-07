Тайка Вайтити снял рекламный ролик для Xbox Series X

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити, известный как автор «Кролика Джоджо» и cериала «Чем мы заняты в тени», снял ролик для новой игровой консоли Xbox Series X. Его можно посмотреть на ютьюбе.
Героиней рекламы стала реальная девушка-геймер MoonLiteWolf. Вайтити воссоздал ее реальные сны, которые она видела после использования Xbox Series X. Для этого был использован метод гипнагогии Targeted Dream Incubation, когда человека вводят в состояние между сном и бодрствованием.
«Это эпическое, подпитанное снами путешествие перенесет вас из глубин яркого воображения MoonLiteWolf на окраину космоса со множеством неожиданных поворотов на пути», — говорится в описании видео.
Ранее Тайка Вайтити снял новую рождественскую рекламу Coca-Cola. В ролике отец пытается доставить письмо, написанное дочерью, Санта-Клаусу — для этого мужчине приходится покинуть свое рабочее место, отправиться на моторной лодке в путешествие через океан и преодолеть множество препятствий.