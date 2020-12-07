Тайка Вайтити снял рекламный ролик для Xbox Series X

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити, известный как автор «Кролика Джоджо» и cериала «Чем мы заняты в тени», снял ролик для новой игровой консоли Xbox Series X. Его можно посмотреть на ютьюбе.

Героиней рекламы стала реальная девушка-геймер MoonLiteWolf. Вайтити воссоздал ее реальные сны, которые она видела после использования Xbox Series X. Для этого был использован метод гипнагогии Targeted Dream Incubation, когда человека вводят в состояние между сном и бодрствованием.