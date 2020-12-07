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Moncler покупает Stone Island, Боб Дилан продал права на песни и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:41

В России за сутки выявили 28 142 случая коронавируса — на 897 заражений меньше, чем вчера. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 2 488 912.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что стоит ограничить передвижения россиян между регионами и внутри них из‑за пандемии. Позже его помощник Алексей Кузнецов заявил, что слова министра вырваны из контекста и такие меры вводить не будут.

В Астрахани 21 ребенок отравился в бассейне из‑за 25-кратного превышения концентрации хлора. Шестеро из них находятся в отделении реанимации на кислородной поддержке.

Семьи погибших в крушении SSJ-100 в Шереметьево подали в суд на «Аэрофлот» и производителей деталей. По словам адвокатов, авиакомпания должна возместить родственникам моральный и материальный ущерб.

В Боснии и Герцеговине на местных выборах в депутаты победил бывший наркодилер. «Знайте только, у меня грамм всегда был граммом. Уважение превыше всего», — заявил он во время избирательной кампании.

Moncler покупает своего конкурента — бренд Stone Island. Сумма сделки составила 1,16 млрд евро.

Mastercard может разорвать сотрудничество с Pornhub после статьи о роликах с изнасилованием детей. Сейчас компания проводит расследование.

В Госдуме возобновилась работа над законопроектом о профилактике домашнего насилия. Она была приостановлена из‑за пандемии.

Основателя движения «Перемен» Валерия Соловья арестовали на 10 суток из‑за акции в Петербурге. Его обвинили в проведении несогласованного собрания.

Моргенштерн выпустил мини-фильм об открытии своего ресторана. А еще от него требуют 300 тыс. рублей за использование чужой песни про Путина в тиктоке.

Боб Дилан продал Universal Music Group права на все свои песни. В его архив входит более 600 композиций.

На британском острове Уайт нашли загадочный обелиск, похожий на тот, что недавно пропал в штате Юта. Он зеркальный и имеет форму трехстороннего кристалла с острой верхушкой.

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