Nokia займется развитием технологии 6G. Проект профинансирует Евросоюз

Финская компания Nokia займется развитием технологии 6G. Об этом сообщил Bloomberg. Вместе с Ericsson AB, Intel Corp., Siemens AG и некоторыми другими организациями она разработает проект Hexa-X.

Разработку 6G-сетей профинансирует Евросоюз. Новую технологию планируют запустить в 2030 году. Предполагается, что 6G будет работать на терагерцовых частотах и сможет обеспечивать связь, подходящую для создания голограмм в реальном времени. По словам издания, 6G позволит «подключаться к технологиям в человеческом теле и мозге».

Hexa-X станет европейским аналогом американских 6G-проектов Next G Alliance и O-RAN Alliance, а также китайской правительственной разработки.