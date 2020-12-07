Вышла первая серия третьего сезона «Внутри Лапенко»

За несколько часов ролик продолжительностью 38 минут набрал почти 430 тыс. просмотров и 62 тыс. лайков. Комментаторы пишут, что не ожидали такого быстрого выхода третьего сезона, многие порадовались появлению новых персонажей.

Второй сезон веб-сериала «Внутри Лапенко» длился восемь серий и закончился 12 октября. Реакции и отсылки, которыми зрители поделились сразу после просмотра финального эпизода, можно посмотреть здесь.

В прошлом году шоу стало интернет-сенсацией. Первая серия набрала больше 15 млн просмотров, а фразы из сериала разошлись на мемы и цитаты. Летом «Афиша Daily» составила тест на знание сериала.