СК обнаружил «расстройство личности» у журналистки Ирины Славиной, поджегшей себя у здания МВД

Следственный комитет по Нижегородской области вновь отказался возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства Ирины Славиной. По мнению СК, у журналистки могло быть смешанное расстройство личности, сообщает «МБХ медиа».

Суицид женщины следствие расценивает как «рациональный». Согласно официальному постановлению, к смерти женщины привели ее индивидуально-психологические особенности: перемены настроения, эгоизм, повышенная чувствительность к критике, обидчивость, принципиальность, недостаточная гибкость и «болезненное стремление к правде».

«Часто меняла места работы, причиной становились ее неуживчивость и конфликтность. Склонность к образованию сверхценных идей, в данном случае — идеи борьбы с существующей властью. Была примером яркого идейного борца», — так характеризуют Славину в постановлении.

СК не нашел подтверждений тому, что к самоубийству журналистку толкнуло давление со стороны силовиков. Более того, сотрудники следствия отметили в постановлении, что погибшая позитивно воспринимала внимание полиции.

«Сам факт обыска был воспринят с воодушевлением, она подчеркивала, что тем самым власть отреагировала на ее борьбу», — сообщают в постановлении.

Сам обыск, после которого Славина подожгла себя, также признали законным — такое решение вынес Нижегородский областной суд. Адвокат Александр Караваев, представляющий интересы семьи журналистки, заявил, что намерен оспорить итоги суда в ЕСПЧ, а также обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства.

Ирина Славина покончила с собой 2 октября напротив здания нижегородского МВД. За несколько минут до этого она написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Накануне перед самоубийством у Славиной прошел обыск по делу о нежелательной организации, которое возбудили против нижегородского предпринимателя и пастафарианца Михаила Иосилевича. В ходе обыска у журналистки и ее семьи изъяли флешки, ноутбуки, компьютер и телефоны.

До этого в отношении Ирины Славиной было возбуждено несколько административных дел, связанных с ее журналистской деятельностью и гражданской позицией. Так, в июне на нее завели дело по статье о распространении заведомо ложной информации за публикацию о жителе города Кстово, который, по данным Славиной, вернувшись из Испании, не соблюдал карантин, хотя был заражен коронавирусом. В полиции тогда сказали, что герой статьи не выходил из дома.

Еще одно административное дело на главреда Koza Press завели из‑за поста в фейсбуке. После того как в Шахунье открыли мемориальную доску в честь Сталина, журналистка предложила переименовать этот город в Ша***ню [ерунду]. За это с журналистки взыскали 70 тыс. рублей.