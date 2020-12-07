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В Томске речную рыбу проверили на микропластик. Его концентрация оказалась выше, чем где‑либо в мире

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:05

Биологи Томского государственного университета впервые проверили то, насколько пресноводные рыбы из реки Томь загрязнены микропластиком. В результате анализа выяснилось, что в пищевом тракте выловленных в черте города ельцов концентрация микропластика выше, чем у обитателей других рек мира, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«В мире проведено довольно много исследований морской ихтиофауны. На пресноводных рыб в контексте загрязнения микропластиком обращают гораздо меньше внимания. В России эта проблема пока остается неизученной, но есть основания предполагать, что ситуация с загрязнением в РФ обстоит не лучше, чем в других странах», — говорит руководитель проекта, завлабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлия Франк.

По данным исследователей, в каждой особи оказались сотни микрочастиц синтетических материалов. Это намного больше, чем концентрация микропластика в ихтиофауне Амазонки и крупных притоков озера Мичиган.

В пищевом тракте были найдены разные по форме частицы: в 70% случаев это фрагменты, в 16% — сферы, еще по 7% пришлось на пленки и волокна. Находки отличаются и по размеру: от 0,15 мм (80% частиц) до 2 мм.

В дальнейшем ученые планируют расширить свои исследования и проанализировать степень загрязненности других видов рыб из разных участков Томи и Оби. На микропластик будут проверять уже не только пищевой тракт, но и другие органы рыб.

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