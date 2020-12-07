IKEA перестанет выпускать свой печатный каталог. Он выходил 70 лет

Компания IKEA прекратит выпуск ежегодного печатного каталога. Об этом сообщает The Verge.

Решение остановить печать брошюры, выходившей в течение 70 лет, связано со снижением его популярности на фоне роста просмотров ассортимента онлайн. Изначально IKEA отказывалась от расширения торговли в интернете, но во время пандемии компании пришлось изменить своим принципам.

В итоге онлайн-продажи сети магазинов выросли на 45%, и сайт ikea.com за год посетили 4 млрд раз. Компания улучшила свои приложения, чтобы облегчить поиск нужных предметов, а также начала открывать небольшие магазины в городских торговых центрах, чтобы увеличить доступ к своей продукции.

Пик производства каталогов IKEA пришелся на 2016 год, когда компания выпустила 200 млн копий на 32 языках. В документальном фильме Би-би-си отметили, что это крупнейшая публикация в мире, тиражируемость которой больше, чем у Библии или Корана.

В IKEA заявили, что в 2021 году выпустят книгу в память о каталоге.

Ранее лондонский проект Billy решил организовать онлайн-распродажу винтажных предметов интерьера из каталога. Покупатели смогут приобрести более 100 предметов, в том числе стул Vilbert Вернера Пантона, складной стул Ted Net Нильса Гаммельгорда и лампу Kila Гарри Аллена. Большинство представленных для покупки вещей созданы в 1980–1990-е годы.