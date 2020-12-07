Житель Казани требует от Моргенштерна 300 тыс. рублей за использование его песни про Путина

Житель Казани Олег Лихачев грозит судом Моргенштерну за использование его песни «Владимир Путин — молодец» в тиктоке. Об этом пишет ProKazan.ru со ссылкой на автора трека.

Мужчина требует от рэпера 300 тыс. рублей за нарушение авторских прав: по его словам, фрагмент песни был использован в ролике незаконно. Он уже направил Моргенштерну досудебную претензию.