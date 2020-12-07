Житель Казани требует от Моргенштерна 300 тыс. рублей за использование его песни про Путина

Житель Казани Олег Лихачев грозит судом Моргенштерну за использование его песни «Владимир Путин — молодец» в тиктоке. Об этом пишет ProKazan.ru со ссылкой на автора трека.
Мужчина требует от рэпера 300 тыс. рублей за нарушение авторских прав: по его словам, фрагмент песни был использован в ролике незаконно. Он уже направил Моргенштерну досудебную претензию.
Лихачев объяснил, что решил судиться, поскольку оказался в тяжелой финансовой ситуации. К тому же «он обижается, что за хит «Новый мерин» Моргенштерн получает миллионы, а он за хит про Путина — аплодисменты», говорится в письме, которое мужчина прислал в редакцию.
Лихачев написал трек в поддержку президента Владимира Путина в 2014 году. Видео, на котором сын автора исполняет эту песню на концерте, сразу же стало вирусным. Его фрагменты использовали ранее в выступлении команды КВН ДАЛС, выпуске шоу «МаксимМаксим» на Первом канале и эфире радиостанции «Вести FM» ВГТРК. С них казанец также требует по 300 тыс. рублей в качестве компенсации