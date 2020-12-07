В России открыли линию поддержки мужчин, пострадавших от домашнего насилия

Благотворительный фонд «Птицы» открыл линию поддержки мужчин, ставших жертвами домашнего насилия. Об этом рассказала в фейсбуке генеральный директор организации Наталия Никифорова.

Пострадавшие могут написать в телеграм фонда, чтобы сообщить о своей проблеме. Общение будет проходить бесплатно и анонимно.

По словам Никифоровой, многие мужчины чувствуют себя смущенными, если становятся жертвами насилия со стороны женщин. Правоохранители зачастую не верят пострадавшим и недооценивают важность их проблемы.

Мужчинам выйти из насильственных отношений бывает сложно — иногда из‑за религиозных установок, что важно «сохранить семью», иногда из‑за низкой самооценки, которая говорит им, что такие отношения — все, что они заслужили. Как и в случае с насилием в отношении женщин, проблема в некоторых случаях попросту отрицается.

Ссылаясь на статью о мужчинах — жертвах семейного насилия, опубликованную в 2016 году в журнале «Виктимология», Никифорова говорит, что женщин легче представить в роли жертвы. Это происходит потому, что они физически слабее и по-прежнему нередко зависят от мужчин финансово.

Большинство случаев насилия женщины по отношению к мужчине происходит, когда он не может ответить — находится в алкогольном опьянении или спит. При этом если женщин больше всего пугает перспектива физического или сексуального насилия, то мужчин — физического и эмоционального.

По данным, приведенным в статье, в Европе мужчины составляют до трети всех жертв домашнего насилия. В России эта цифра, вероятно, ниже — около 10–15%, однако точно ее определить невозможно — нет серьезных исследований на эту тему.