На британском острове Уайт нашли таинственный обелиск. Уже четвертый за месяц!

На побережье Комптон-Бич британского острова Уайт нашли загадочный обелиск, похожий на тот, что недавно пропал в штате Юта. Об этом сообщает Daily Mail.

Монолит немного отличается от своего американского аналога: он зеркальный и имеет форму трехстороннего кристалла с острой верхушкой. По словам очевидцев, его уже пытались снести, и кто‑то поставил его на прежнее место.