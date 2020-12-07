На британском острове Уайт нашли таинственный обелиск. Уже четвертый за месяц!

На побережье Комптон-Бич британского острова Уайт нашли загадочный обелиск, похожий на тот, что недавно пропал в штате Юта. Об этом сообщает Daily Mail.
Монолит немного отличается от своего американского аналога: он зеркальный и имеет форму трехстороннего кристалла с острой верхушкой. По словам очевидцев, его уже пытались снести, и кто‑то поставил его на прежнее место.
Первую плиту, похожую на обелиск из фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея», обнаружили в конце ноября. Через неделю трехметровый объект исчез — кто его убрал, неизвестно.
Позже еще одна плита появилась на другом конце Земли — в Румынии, недалеко от древней Петродавско-Дакийской крепости. 3 декабря стало известно о новом обелиске — в штате Калифорния, вблизи города Атаскадеро. Он немного уже своего аналога в Юте, но имеет такую же высоту.