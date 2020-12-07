YouTube представил самые популярные видео 2020 года в России

Лидером стал выпуск шоу «Что было дальше?» с Юрием Дудем и Лолитой Милявской , набравший 27,6 млн просмотров. Второе место в рейтинге заняло интервью Дудя, взятое у комика Алексея Щербакова , — ролик посмотрели 21,6 млн раз. Тройку лидеров замыкает эпизод «Вечернего Урганта» с Моргенштерном. В топ-10 вошли «За сколько минут опарыши съедят бургер?», «Камеди Клаб. Харламов», «Скороход «Голосовые» и «Немецкая овчарка дождалась друга из армии-2».

YouTube назвал самые популярные видео 2020 года. Об этом «Афише Daily» сообщили представители платформы.

Среди музыкальных клипов первые два места заняли видео группы Little Big «Uno» и «Hypnodacer». На третьем месте — «Краш» Клавы Коки и Niletto. Клава Кока еще попала на четвертую строчку с клипом «Покинула чат». Little Big также оказались на девятом месте с роликом «Tacos». Моргенштерн занял 6-е и 7-е места: дуэт с Элджеем «Cadillac» и совместный трек с Тимати «El Problema».

Наиболее востребованными авторами на видеохостинге оказались A4, Глент, Mamix?, Егорик, EdisonPts, Marmok, Моргенштерн, Labelcom, HiMan и Dream Team House.

Ранее YouTube отказался выпускать видео из серии Rewind с подведением итогов 2020 года. Представители платформы объяснили это тем, что год был тяжелым.