В Госдуме возобновилась работа над законопроектом о профилактике домашнего насилия

Рабочая группа Госдумы возобновила работу над законопроектом о противодействии домашнему насилию, которая была приостановлена из‑за пандемии. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на депутата Оксану Пушкину.

Изначально над проектом закона работали депутаты под руководством Оксаны Пушкиной и Ольги Севастьяновой, но в 2019 году по инициативе Валентины Матвиенко разработка перешла Совету Федерации. Созданный им проект исключил из предыдущей версии несколько важных пунктов и подвергся критике общественников.

По словам Мари Давтян, которая возглавляет Центр защиты пострадавших от домашнего насилия, сейчас Совфед будет работать над документом вместе с Госдумой и рядом ведомств. «Мы объединимся, чтобы вносить законопроект в самых его компромиссных вариантах», — сказала она.

Пушкина добавила, что законопроект решили вносить в Госдуму коллективом соавторов. Она надеется, что это произойдет в скором времени.

Как заверила депутат, в заключительную версию документа войдут основные профилактики семейно-бытового насилия, включая «охранный ордер», который запретит обидчику приближаться к жертве.

Кроме того, в законопроекте вновь появится понятие преследования (его убирали из версии, разработанной Совфедом). «Правонарушителю будет запрещено преследовать пострадавшего, приближаться к нему на расстояние, установленное судом, но не менее чем на 50 метров», —пояснила Пушкина.

Совет Федерации приостановил работу над законом о домашнем насилии в середине апреля. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что его разработка продолжится после пандемии.

В прошлом ноябре «Афиша Daily» знакомилась с последней опубликованной редакцией проекта закона и писала, что с ней не так. Также мы анонимно разговаривали с девушкой, которая все детство сталкивалась с физическим и эмоциональным насилием со стороны матери, и узнали, как такой травматический опыт повлиял на ее жизнь.