перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Отдельные работы превратятся в коллекцию на выставке «Вещи» в Anna Nova Gallery 15:12
В Астрахани 21 ребенок отравился в бассейне из‑за 25-кратного превышения концентрации хлора 14:54
Чипсы и пиво помогут в борьбе с глобальным потеплением 14:46
freestocks/Unsplash «Лаборатория Касперского» разработает мобильную ОС с защитой от хакерских атак
«Лаборатория Касперского» разработает мобильную ОС с защитой от хакерских атак 14:31
«Я серьезный бизнесмен и ресторатор»: Моргенштерн выпустил мини-фильм об открытии своего ресторана 14:11
Netflix не собирается предупреждать зрителей, что сериал «Корона» отчасти вымышлен 13:43
«Кухня на районе» запустила доставку еды «как у бабушки» 13:40
«Россия 1» в пятый раз стала самым популярным российским телеканалом, вновь обойдя Первый 13:11
Анна Ривина/Facebook Центр «Насилию.нет» запустил независимое медиа. Оно называется «Утопия»
Центр «Насилию.нет» запустил независимое медиа. Оно называется «Утопия» 13:05
На выборах в Боснии и Герцеговине победил честный наркодилер 12:47
Moncler покупает своего конкурента — бренд Stone Island. Сумма сделки — 1,16 млрд евро 12:36
Slava Marlow стал первым гостем нового подкаста Эльдара Джарахова 12:13
В Минздраве назвали цитату Мурашко о новых коронавирусных ограничениях вырванной из контекста Обновлено в 11:45
Зоопарк в США обнаружил, что тасманские дьяволы могут светиться. Но только под ультрафиолетом! 11:16
Glen Carrie/Unsplash В России выявили 28 142 новых случая коронавируса
В России выявили 28 142 новых случая коронавируса 11:08
Mastercard может разорвать сотрудничество с Pornhub после статьи о роликах с изнасилованием детей 11:01
ВШЭ: россияне стали увереннее в себе и требовательнее к государству 10:06
Семьи погибших в крушении SSJ-100 в Шереметьево подали в суд на «Аэрофлот» и производителей деталей 9:49
Rob Bogaerts/Anefo Семья Роальда Даля извинилась за его антисемитские высказывания
Семья Роальда Даля извинилась за его антисемитские высказывания 8:57
Африканец проводил в Москве ритуалы по «клонированию» денег. Его задержали при попытке крупной кражи Вчера в 21:09
Отключить рекламу

«Лаборатория Касперского» разработает мобильную ОС с защитой от хакерских атак

Семён Гудошников
Сегодня в 14:31

«Лаборатория Касперского» разработает мобильную ОС с минимальным функционалом, но с усиленной защитой от хакерских атак. Об этом рассказал РИА «Новости» глава компании Евгений Касперский.

По его словам, лаборатория уже договорилась об установке своей ОС с китайским производителем смартфонов — такие устройства появятся в продаже к концу следующего года. Название партнера не уточняется.

Касперский подчеркнул, что их продукт не собирается конкурировать с Google и Apple. «Наша задача — создать защищенный телефон, который практически невозможно «хакнуть», для обработки секретной и конфиденциальной информации как госслужащих, так и предприятий, и управлений инфраструктурой», — отметил он.

Разработчик мечтает, что однажды переключаться на защищенную ОС можно будет на телефоне под управлением другой операционки, к примеру Android или iOS, однако сейчас такое решение невозможно. Касперский надеется, что их вариант в виде отдельного смартфона найдет покупателей, поскольку «многие носят с собой два телефона».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Трое
Любовный треугольник Анны Меликян с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
драма
На острие
Киноверсия противостояния между Софьей Великой и Яной Егорян на ОИ-2016
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе

Другие материалы по темам

Теги
Лаборатория Касперского
РИА Новости
Google
Apple
Люди
Евгений Касперский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить