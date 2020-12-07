«Лаборатория Касперского» разработает мобильную ОС с защитой от хакерских атак

«Лаборатория Касперского» разработает мобильную ОС с минимальным функционалом, но с усиленной защитой от хакерских атак. Об этом рассказал РИА «Новости» глава компании Евгений Касперский.

По его словам, лаборатория уже договорилась об установке своей ОС с китайским производителем смартфонов — такие устройства появятся в продаже к концу следующего года. Название партнера не уточняется.

Касперский подчеркнул, что их продукт не собирается конкурировать с Google и Apple. «Наша задача — создать защищенный телефон, который практически невозможно «хакнуть», для обработки секретной и конфиденциальной информации как госслужащих, так и предприятий, и управлений инфраструктурой», — отметил он.

Разработчик мечтает, что однажды переключаться на защищенную ОС можно будет на телефоне под управлением другой операционки, к примеру Android или iOS, однако сейчас такое решение невозможно. Касперский надеется, что их вариант в виде отдельного смартфона найдет покупателей, поскольку «многие носят с собой два телефона».