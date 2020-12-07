Netflix не собирается предупреждать зрителей, что сериал «Корона» отчасти вымышлен

Платформа Netflix не собирается добавлять к сериалу «Корона» пометку о том, что его сюжет — вымысел. Об этом сообщает The Guardian.

Новые серии проекта вызвали критику за изображение событий истории королевской семьи, в частности распада брака принца Чарлза и Дианы. Представители платформы напомнили, что всегда позиционировали «Корону» как драму, и они уверены, что все участвующие в создании шоу осознают, что это художественное произведение, в значительной степени основанное на исторических событиях.

«В результате мы не планируем и не видим необходимости добавлять пометку», — говорится в заявлении.

Предупреждать о вымышленности «Короны» призвал Netflix министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден. По его мнению, без этого целое поколение зрителей, которые не застали описываемый в сериале период, может ошибочно принять сюжет за истину. Отмечается, что в сериале ранее появилось предупреждение о вымысле, когда речь шла о булимии принцессы Дианы.

Королевская семья уже раскритиковала четвертый сезон шоу. Принц Уильям заявил, что оно «эксплуатирует» брак его родителей — принца Чарлза и принцессы Дианы — и представляет их отношения в ложном свете. Королевский биограф Пенни Джунор отметила, что Чарлз будет «невероятно расстроен» новым сезоном из‑за сцены, где лорд Маунтбеттен утверждает, что семья разочарована его отношениями с Камиллой Паркер-Боулз.

Четвертый сезон «Короны» вышел 15 ноября. В нем снялись Джиллиан Андерсон, Эмма Коррин, Оливия Колман и Хелена Бонэм-Картер. Посмотреть трейлер сезона можно здесь. Кроме того, Бруклинский музей недавно открыл онлайн-выставку, посвященную костюмам из сериалов «Корона» и «Ход королевы».