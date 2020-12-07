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«Кухня на районе» запустила доставку еды «как у бабушки»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:40

Сервис доставки еды «Кухня на районе» запустил зимнее меню с домашней едой «как у бабушки». Оно будет доступно в приложении «Кухни» с 7 по 19 декабря, рассказали «Афише Daily» представители сервиса.

В первую неделю можно попробовать:


  • Наваристый борщ (220 рублей);
  • Макароны с вашими любимыми сосисками (257 рублей);
  • Сытные пирожки с мясом (127 рублей);
  • Чуть менее сытные пирожки с капустой (97 рублей);
  • Улитка с изюмом к чаю (127 рублей).

Во вторую неделю станут доступны:


  • Щи по секретному бабушкиному рецепту (227 рублей);
  • Котлета по-киевски с мини-картошечкой (297 рублей);
  • Сытные пирожки с мясом (127 рублей);
  • Чуть менее сытные пирожки с картошкой и грибами (97 рублей);
  • Пирожки с яблоком на сладкое (127 рублей).

3% от продаж блюд из меню перечислят в фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

На прошлой неделе «Кухня на районе» и «Город-сад» запустили меню с веганскими блюдами, которое также будет доступно 14 дней.

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