«Кухня на районе» запустила доставку еды «как у бабушки»

Сервис доставки еды «Кухня на районе» запустил зимнее меню с домашней едой «как у бабушки». Оно будет доступно в приложении «Кухни» с 7 по 19 декабря, рассказали «Афише Daily» представители сервиса.

В первую неделю можно попробовать:

Наваристый борщ (220 рублей);

Макароны с вашими любимыми сосисками (257 рублей);

Сытные пирожки с мясом (127 рублей);

Чуть менее сытные пирожки с капустой (97 рублей);

Улитка с изюмом к чаю (127 рублей).

Во вторую неделю станут доступны:

Щи по секретному бабушкиному рецепту (227 рублей);

Котлета по-киевски с мини-картошечкой (297 рублей);

Сытные пирожки с мясом (127 рублей);

Чуть менее сытные пирожки с картошкой и грибами (97 рублей);

Пирожки с яблоком на сладкое (127 рублей).

3% от продаж блюд из меню перечислят в фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

На прошлой неделе «Кухня на районе» и «Город-сад» запустили меню с веганскими блюдами, которое также будет доступно 14 дней.