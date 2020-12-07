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«Россия 1» в пятый раз стала самым популярным российским телеканалом, вновь обойдя Первый

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:11

Телеканал «Россия 1» стал лидером по уровню среднесуточной аудитории по всей стране. По этим показателям он обошел все остальные телеканалы, включая Первый канал, пишет РБК.

По результатам измерений компании Mediascope, «Россия 1» победила как в целом по стране, так и в крупных городах. Ее доля среди всех зрителей старше 4 лет составила 11,7% по всей стране и 12,5% в городах.

На втором месте — Первый канал. Его показатели — 10,1 и 10,6% соответственно. Третью строчку занимает НТВ с 9,7 и 9,5%.

Однако генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отказался признавать подобные результаты и выступил с критикой самого исследования.

«В 2020 году со всеми его стримами, платформами и интернет-вещанием, со всем многообразием медиапотребления странно само по себе существование измерений, проводимых с помощью железных коробочек», — сказал Эрнст.

Он отметил, что производителей телеконтента подобные данные заставляют ориентироваться на «пожилых, не выходящих из дома женщин, отгоняя все другие возрастные и социальные группы от классического телевидения».

В пресс-службе НТВ журналистам заявили, что, по их собственным данным, среднесуточная аудитория канала в крупных городах с января по ноябрь была чуть меньше — 9,4%.

«Россия 1» стала лидером в 2016 году, впервые обойдя Первый канал по уровню среднесуточной аудитории, — с того момента она занимает первое место в списке каждый год.

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