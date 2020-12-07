Slava Marlow стал первым гостем нового подкаста Эльдара Джарахова

Эльдар Джарахов запустил новый подкаст, в рамках которого он беседует со знаменитостями. Гостем первого выпуска стал битмейкер Slava Marlow.

Эльдар и Слава поговорили о школьном прошлом битмейкера, сотрудничестве и дружбе с Моргенштерном, вдохновляющих треках, раннем облысении, популярности, стиле в одежде, алкоголе, хитах и их признаках, татуировках на лице, кей-попе и аниме.

Также Джарахов попросил подписчиков придумать название для его нового шоу — пока подкаст не носит определенного имени.