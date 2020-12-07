Slava Marlow стал первым гостем нового подкаста Эльдара Джарахова

Эльдар Джарахов запустил новый подкаст, в рамках которого он беседует со знаменитостями. Гостем первого выпуска стал битмейкер Slava Marlow.
Эльдар и Слава поговорили о школьном прошлом битмейкера, сотрудничестве и дружбе с Моргенштерном, вдохновляющих треках, раннем облысении, популярности, стиле в одежде, алкоголе, хитах и их признаках, татуировках на лице, кей-попе и аниме.
Также Джарахов попросил подписчиков придумать название для его нового шоу — пока подкаст не носит определенного имени.
Slava Marlow стал одним из самых популярных российских артистов в 2020 году. Его трек «Снова я напиваюсь» был наиболее часто прослушиваемым россиянами в Spotify.
Изначально артист прославился как битмейкер и автор музыки к главным хитам Моргенштерна. Прочитать историю музыканта, где описывается творческий путь Славы от вызовов и роликов в ютьюбе до сотрудничества с Моргенштерном, можно здесь.