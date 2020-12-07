Зоопарк в США обнаружил, что тасманские дьяволы могут светиться. Но только под ультрафиолетом!

Исследователи из зоопарка Толедо в США обнаружили, что тасманские дьяволы могут светиться под ультрафиолетовым свечением. Явление называется биофлуоресценцией, ранее его обнаружили у вомбатов, утконосов и кроличьих бандикутов.
Специалисты зоопарка уточнили, что они задокументировали это явление у тасманских дьяволов первыми в мире. Пока непонятно, является ли оно случайностью или служит какой‑либо экологической цели.
«В случае тасманского дьявола кожа вокруг его морды, глаз и внутреннего уха поглощает ультрафиолетовое свечение, а затем излучает его как синий видимый свет», — описали ученые явление.
Во время биофлуоресценции световые волны поглощаются, а затем повторно излучаются в зависимости от свойств шерсти или кожи животного, уточнили эксперты. Биофлуоресценция встречается у растений, некоторых насекомых и обитателей моря.
Команда зоопарка Толедо была мотивирована недавними открытиями об утконосах, проявляющих ультрафиолетовую биофлуоресценцию. Специалисты начали проводить наблюдения за другими животными — особенно они старались найти свечение у австралийских млекопитающих. Как рассказал техник Толедского зоопарка Джейкоб Шоэн, они были очень взволнованы, обнаружив это явление у тасманских дьяволов.