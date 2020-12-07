Зоопарк в США обнаружил, что тасманские дьяволы могут светиться. Но только под ультрафиолетом!

Исследователи из зоопарка Толедо в США обнаружили, что тасманские дьяволы могут светиться под ультрафиолетовым свечением. Явление называется биофлуоресценцией, ранее его обнаружили у вомбатов, утконосов и кроличьих бандикутов.

Специалисты зоопарка уточнили, что они задокументировали это явление у тасманских дьяволов первыми в мире. Пока непонятно, является ли оно случайностью или служит какой‑либо экологической цели.

«В случае тасманского дьявола кожа вокруг его морды, глаз и внутреннего уха поглощает ультрафиолетовое свечение, а затем излучает его как синий видимый свет», — описали ученые явление.