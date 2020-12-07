В России выявили 28 142 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 28 142 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 897 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелия, Архангельской, Свердловской, Воронежской и Вологодской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 488 912. За последние сутки вылечились 18 850 человек, за все время — 1 956 588. За сутки умерли 456 пациентов, за все время — 43 597.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 67 млн человек, более 1,5 млн из них умерли, свыше 43,1 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (14,7 млн). Далее — Индия (9,6 млн) и Бразилия (6,6 млн).