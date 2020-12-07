В России выявили 28 142 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 28 142 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 897 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелия, Архангельской, Свердловской, Воронежской и Вологодской областях.