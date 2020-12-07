Mastercard может разорвать сотрудничество с Pornhub после статьи о роликах с изнасилованием детей

Mastercard проведет расследование после статьи The New York Times о распространении на Pornhub видео с сексуальным насилием над несовершеннолетними. Об этом пишут Reuters и Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Проверка будет проведена вместе с правоохранительными органами и банком MindGeek — материнской компанией Pornhub. «Если претензии подтвердятся, мы незамедлительно примем меры», — сказали в Mastercard.

О каких именно мерах идет речь, не уточняется, но в компании сказали, что при обнаружении незаконной деятельности в своей сети они просят банк-эквайер разорвать отношения с торговцем, пока не будет выработан план соблюдения нормативных требований.

Сайт Pornhub, как и другие розничные торговцы, не работает с платежными системами Visa и Mastercard напрямую. Вместо этого сайты, которые хотят принимать банковские карты, регистрируются в банке-эквайере, который обрабатывает платежи. Представители Visa ситуацию не прокомментировали.

4 декабря журналист The New York Times Николас Кристоф опубликовал материал, где говорится о подростках, видео с которыми попали на Pornhub без их согласия. Одна девушка утверждала, что ее приемные родители заставляли ее сниматься в порно с девяти лет, после чего выкладывали некоторые ролики на Pornhub.

Другая девушка рассказала, как в 14-летнем возрасте отправляла парню эротические видео, а позже обнаружила их на Pornhub. По словам еще одной героини материала, она нашла на сайте 58 видео со своей 15-летней дочерью.

Публикация NYT вызвала широкое возмущение в обществе. Ее автор заявил, что не понимает, почему банки и платежные системы должны поддерживать компанию, монетизирующую сексуальное насилие над детьми.

Его поддержал американский финансист Билл Акман, который написал в твиттере, что компании, обслуживающие банковские карты, должны блокировать платежи или отказаться сотрудничать с Pornhub, пока это не будет исправлено.

Pornhub все обвинения в свой адрес отрицает. Заявления об использовании на сайте материалов с сексуальным насилием над детьми там назвали ложными и безответственными. В компании отметили, что каждое видео на сайте проверяет обширная команда модераторов, не уточнив ее численность.