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В Минздраве назвали цитату Мурашко о новых коронавирусных ограничениях вырванной из контекста

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:14
Обновлено сегодня в 11:45:

Минздрав назвал цитату Михаила Мурашко о закрытии регионов вырванной из контекста. Вводить дополнительные ограничения по передвижению граждан ведомство не собирается, рассказал помощник помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что стоит ограничить передвижения россиян между регионами и внутри них. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на конференции «Медицина и качество-2020», Мурашко предложил рассмотреть возможность ограничения передвижения между регионами из‑за пандемии. Подобные действия следует рассматривать как меру борьбы с распространением коронавируса, считает министр.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции», — сказал Мурашко.

Также министр отметил, что в России достаточно мощностей на производство тестов. Он уточнил, что коронавирусные ограничения будут нужны до тех пор, пока нельзя будет влиять на пандемию при помощи лекарств.

«Мы имеем сегодня эпидемический процесс, пока не влияя на него фармацевтически в полной мере, по крайней мере, как хотелось бы. <…> До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой».
Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России
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