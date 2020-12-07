В Минздраве назвали цитату Мурашко о новых коронавирусных ограничениях вырванной из контекста

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что стоит ограничить передвижения россиян между регионами и внутри них. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на конференции «Медицина и качество-2020», Мурашко предложил рассмотреть возможность ограничения передвижения между регионами из‑за пандемии. Подобные действия следует рассматривать как меру борьбы с распространением коронавируса, считает министр.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции», — сказал Мурашко.

Также министр отметил, что в России достаточно мощностей на производство тестов. Он уточнил, что коронавирусные ограничения будут нужны до тех пор, пока нельзя будет влиять на пандемию при помощи лекарств.