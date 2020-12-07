ВШЭ: россияне стали увереннее в себе и требовательнее к государству

В России за четыре года на 8% увеличилась доля граждан, которые верят, что могут изменить свою жизнь к лучшему. Если в 2016 году таких было 22%, то сейчас уже 30%. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса «Социальное самочувствие россиян», проведенного экспертами ВШЭ.

Вырос и процент россиян, которые уверены, что могут повлиять на происходящее в своем городе или селе (с 8% в 2016-м до 13% в 2020-м), а также в микрорайоне или деревне (с 13 до 18%). «Впервые за долгие годы возможности повлиять на происходящее на работе сравнялись с возможностями влиять на ситуацию в доме или во дворе (по 45%)», — говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что показатели уверенности растут, несмотря на сокращение среднего класса, который как раз и отличается уверенностью в своих силах. «Если раньше представителей среднего класса было больше, чем полагающихся на собственные силы, то теперь ситуация противоположная», — отмечают социологи. По их мнению, такие изменения могут говорить о развитии «глубинного» гражданского общества.

При этом россияне стали более требовательны к государству. Доля тех, кто считает, что оно дает гражданам немало, но можно требовать от него больше, увеличилась с 29 до 34% за четыре года. А процент граждан, которые думают, что «государство дает так мало, что мы ему ничем не обязаны», снизился с 31 до 24%.