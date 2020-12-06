Африканец проводил в Москве ритуалы по «клонированию» денег. Его задержали при попытке крупной кражи

В Москве полицейские задержали 45-летнего уроженца Центральной Африки, который похищал у граждан деньги под видом «магического приумножения». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, мужчина проводил ритуалы, которые называл «клонированием» денег. Он брал купюру клиентов и незаметно совмещал со своей — поддельной. Затем мошенник произносил заклинание и обливал деньги якобы волшебной жидкостью. В результате некоторые клиенты верили, что деньги удвоились, а аферист присваивал себе часть средств клиентов.

Мужчину задержали в квартире на Хорошевском шоссе при попытке украсть более 22 млн рублей у очередного клиента. В отношении него завели уголовные дела по статьям о мошенничестве и о приготовлении к преступлению. Оказалось, африканец уже был судим за аналогичное преступление.

Другой случай с магическими ритуалами произошел недавно в Петербурге. Женщина отдала гадалке 50 тыс. рублей в попытках вернуть мужа, но это не помогло, и она подала в суд. Ведунья возразила, что ее клиентка не воспользовалась фаллоимитатором, как того требовали ритуалы, а потому магия не сработала. Петербурженка купила секс-игрушку и отозвала иск, хоть муж к ней и не вернулся.