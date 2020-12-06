Гибель петербургского режиссера, советы по изгнанию бесов от РПЦ и другие новости дня

В России новый рекорд по заражениям COVID-19: больше 29 тыс. выявленных случаев за сутки. Общее число пациентов приближается к 2,5 млн.

Власти Москвы собираются вакцинировать от коронавируса 7 млн человек (в какой срок, непонятно). Если вы хотите защититься от болезни более стильно, можете заказать себе маску, напоминающую шлемы Daft Punk.

В Петербурге в возрасте 45 лет погиб театральный режиссер Антон Милочкин. Коллеги драматурга считают, что его убили.

Петру Мамонову запретили на три года въезд в Украину. Причина в том, что музыкант посещал Крым.

Россиян, которым из‑за долгов запретили выезд за границу, за год стало больше на 700 тыс. В прошлом ноябре невыездных должников было 3,4 млн, а в этом — уже 4,1 млн.

В РПЦ призвали верующих не изгонять бесов своими силами. Вопросы, связанные с «беснованием», необходимо обсуждать со священниками, отметили в церкви.

Россияне назвали главных актеров и актрис десятилетия. В лидерах — Леонардо Ди Каприо, Анджелина Джоли, Константин Хабенский и Светлана Ходченкова.

Мосстройнадзор отказал компании AB Development в строительстве бизнес-центра на Ивановской горке. Градозащитники называют это промежуточной победой, а застройщику теперь придется менять план.

В топ американского App Store вошло приложение Hype Simulator. Оно позволяет получить огромное число подписчиков, лайков и комментариев, но всего на 15 минут.

Британские пилоты сняли с воздуха самый большой в мире айсберг. Он быстро разрушается и может застрять на мелководье рядом с островом Южная Георгия.

Pixelord и Хаски представили клип на совместный трек «Блабла». Он о том, как загипнотизировать людей абсолютной бессмыслицей.