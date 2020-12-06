«Блабла»: Pixelord и Хаски выпустили немногословный клип

Pixelord и Хаски представили клип на совместный трек «Блабла». Видео создано в рамках проекта помощи артистам, художникам и барменам #SaveTheNight.

«Идея клипа, как и песни — показать пустоту слов, которыми можно гипнотизировать массы людей, делая совершенно бессмысленные вещи», — рассказал Pixelord.

По его словам, в качестве массовки в ролике выступили фанаты артистов, а Хаски снимали буквально в полевых условиях — Pixelord «сам держал хромакей».