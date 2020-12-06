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Появилось приложение Hype Simulator, имитирующее тысячи подписчиков в Instagram и TikTok

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:39

Появилось приложение Hype Simulator, имитирующее популярность в соцсетях Instagram и TikTok. С помощью него можно получить большое количество подписчиков, лайков, комментариев и личных сообщений, но только в течение 15 минут.

Максимальное число фолловеров, которое набирается за ограниченный промежуток времени — 100 тыс. После этого информация обнулится, и программа предложит создать новую учетную запись.

@oh.its.ems

#hypesimulator #fyp y’all have got to try this it’s kinda scary

♬ original sound - emma :)

При запуске Hype Simulator появляется знаменитая цитата Энди Уорхола: «Каждый человек имеет право на 15 минут славы». В директ в течение 15 минут приходят сообщения, среди которых «Я твой самый большой поклонник» и «Не могу поверить, что ты ответил». Кроме того, в приложении есть имитация прямой трансляции, к которой без остановки присоединяются новые пользователи.

Hype Simulator начал набирать популярность в августе и сейчас вошел в топ американского App Store. Создатели программы отметили, что она может вызвать как чувство эйфории, так и вогнать в депрессивное состояние.

Ранее в приложении Snapchat появился новый фильтр Cartoon, который делает человека в кадре похожим на персонажа мультфильма Disney. Его можно найти или в поиске, который открывается нажатием на кнопку «Еще», или в ленте доступных фильтров.

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