Тело театрального режиссера Антона Милочкина нашли с травмой головы. Коллеги считают, что его убили

В Петербурге в возрасте 45 лет погиб театральный режиссер Антон Милочкин. Об этом написал в фейсбуке театральный критик Павел Руднев.

Он заявил, что Милочкин «погиб страшно», не уточнив подробностей. Екатеринбургский актер и драматург Николай Коляда считает, что режиссера убили.

По данным «Фонтанки», тело Милочкина нашли в квартире одного из домов на Каменноостровском проспекте. Следователи обнаружили на его теле гематомы разной степени давности и травму головы — предположительно именно она стала причиной смерти.

В последние минуты жизни режиссер был охвачен судорогами «неустановленного происхождения», считают специалисты. По предварительной версии, насилие к нему не применялось.

В момент смерти драматурга в квартире с ним находился 37-летний петербуржец. Он заявил, что после развода Милочкина они в течение месяца выпивали с ним по этому адресу. По словам мужчины, режиссер неоднократно падал по собственной неосторожности.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности»). Максимальное наказание за такие преступления — 15 лет лишения свободы.

Антон Милочкин известен спектаклями «Пленные духи» в театре «Буфф» и «Малыш» в театре-студии СПбГУ. Долгое время он дружил и работал с драматургом Анной Яблонской, погибшей в 2011 году в теракте в аэропорту «Домодедово». По словам Руднева, Милочкин тяжело переживал эту потерю.

«У Антона категорически не складывалось с Петербургом. Он много ставил в провинции, особенный контакт вышел с Тюменью, с «Ангажементом». Петербург не принимал. Кажется, едва ли был хоть какой‑то спектакль в гостеатрах. Только частные проекты», — отметил Руднев.

В Екатеринбургском ТЮЗе Милочкин поставил «Две стрелы» Александра Володина, в тюменском театре «Ангажемент» — «Очень простую историю» Марии Ладо, а в Тобольском театре драмы — «Старшего сына» Александра Вампилова.