Хотите защититься от COVID-19 и выглядеть как Daft Punk? Blanc представил для этого подходящую маску

Бренд Blanc представил защитную маску, напоминающую шлемы участников электронного дуэта Daft Punk. Создатели запросили на ее массовое производство 20 тыс. долларов на Kickastarter и уже получили сумму в 10 раз больше — 206 тыс.
У маски, имеющей форму яйца, есть солнцезащитная полоса. Изделие выпущено в нескольких цветах: черном, белом, желтом, красном, зеленом, розовом и синем. Производитель также представил маски в других расцветках, например, леопардовой и радужной.
Аксессуар защищает от вирусов благодаря двум сменным HEPA-фильтрам, блокирующим до 99,7% частиц пыли. Маска плотно прилегает к лицу, и ее можно индивидуально отрегулировать.
Купить изделие можно за 79 долларов. Первые покупатели получат заказы в начале следующего года.
В октябре американская компания Hormel Foods выпустила защитные маски. «Не только ешь бекон, но и вдыхай его», — говорится в слогане производителя мясных продуктов.