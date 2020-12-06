Хотите защититься от COVID-19 и выглядеть как Daft Punk? Blanc представил для этого подходящую маску

Бренд Blanc представил защитную маску, напоминающую шлемы участников электронного дуэта Daft Punk. Создатели запросили на ее массовое производство 20 тыс. долларов на Kickastarter и уже получили сумму в 10 раз больше — 206 тыс.

У маски, имеющей форму яйца, есть солнцезащитная полоса. Изделие выпущено в нескольких цветах: черном, белом, желтом, красном, зеленом, розовом и синем. Производитель также представил маски в других расцветках, например, леопардовой и радужной.