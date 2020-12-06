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Павел Дуров обвинил российские СМИ в «неверном машинном переводе» его высказываний

Семён Гудошников
Сегодня в 14:34

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в российских СМИ в последнее время стал популярен «неверный машинный перевод» его высказываний. В качестве примера он привел фразу «However, this has never been what made me happy» («Однако не это делало меня счастливым») из его недавнего поста.

Российский Forbes перевел фразу как «Однако это никогда не делало меня счастливым», а «Ведомости» — как «Однако меня это никогда не радовало». Ряд изданий вынесли искаженный смысл высказывания в заголовок — «Миллионы долларов не сделали меня счастливым» (Life) или «Дуров признался, что миллиарды долларов не сделали его счастливым» («МК»).

«Изначальный смысл, который заключался в том, что я был (и остаюсь) счастливым, но вовсе не по причине наличия средств на банковском счету, стал почти противоположным — согласно этим изданиям, я был несчастным, и даже миллионы не спасали», — пояснил Дуров.

По его мнению, причиной ошибок становится некорректная работа алгоритма Google Translate. Предприниматель привел еще один пример неверного перевода — знаменитую фразу «The things you own end up owning you» Google переводит как «Вещи, которыми вы владеете, в конечном итоге становятся вами», хотя на самом деле она значит «Вещи, которыми вы владеете, в итоге начинают владеть вами».

«Призываю сотрудников СМИ работать с оригиналом текстов напрямую и указывать факт и источник перевода при цитировании. Это имеет особенное значение в случае с двуязычными ньюсмейкерами, от которых читатель может ожидать высказываний и на русском языке. Ситуация, при которой машинный перевод преподносится как прямая речь, дезориентирует аудиторию и подрывает авторитет изданий», — сказал основатель Telegram.

Пару дней назад Павел Дуров опубликовал в своем блоге настоящий манифест антиглобализма. Он призвал отказаться от чрезмерного потребления, возложив вину за него на крупные корпорации, а вместо этого открыть радость создания вещей для других.

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